Обіцянки та хайп? Українці кілька днів не можуть отримати "тисячу Зеленського" — реакція Monobank

Українці скаржаться на роботу Monobank. Дехто взагалі не може сформувати свою віртуальну карту вже четвертий день.
Про це українці пишуть у Facebook.
Наприклад, користувач соцмережі Дмитро Шимківзазначив, що необанкінг уявляв собі зовсім інакше. Щоб оформити віртуальну карту і отримати свою "ковідну" тисячу він чекає вже четвертий день.
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До служби підтримки звертався, проте у відповідь чув лише обіцянки.
У коментарях під дописом хтось з українців ділився теж своїми проблемами отримання віртуальної карти, а хтось навпаки роботою банку цілком задоволений.
Реакція Monobank
Олег Гороховський, співзасновник банку, у свою чергу зазначив, що автор поста (Дмитро Шимків) відноситься до категорії високоризикованих ("політично значущих осіб", по іншому РЕР). А для таких існує особлива процедура.
"Обслуговування PEP і компаній, пов’язаних із ними, у всьому світі здійснюється за окремою процедурою. Деякі банки взагалі не відкривають рахунки таким клієнтам", — пояснив згодом Олег Гороховський.
Як оформити виплати "тисячы Зеленського" в Monobank та "Дії"
Оновіть додаток Monobank і в верхньому меню, там де вибір карт, натисніть "Відкрити карту", далі треба вибрати карту"єПідтримка".
Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:
- Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти до розділу "Послуги".
- Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
- Натиснути "Отримати допомогу".
Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.
Раніше ми писали, на що саме можна витратити "тисячу Зеленського".
А також розповідали, в яких банках українці зможуть отримати "ковідну" тисячу без "Дії"..