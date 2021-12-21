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Обіцянки та хайп? Українці кілька днів не можуть отримати "тисячу Зеленського" — реакція Monobank

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 15:17
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Сформувати свою віртуальну карту в Monobank деякі українці не можуть вже кілька днів
Деякі українці чекають 4 дні, аби оформити віртуальну карту
Деякі українці чекають 4 дні, аби оформити віртуальну карту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці скаржаться на роботу Monobank. Дехто взагалі не може сформувати свою віртуальну карту вже четвертий день.

Про це українці пишуть у Facebook.

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Наприклад, користувач соцмережі Дмитро Шимківзазначив, що необанкінг уявляв собі зовсім інакше. Щоб оформити віртуальну карту і отримати свою "ковідну" тисячу він чекає вже четвертий день.

До служби підтримки звертався, проте у відповідь чув лише обіцянки.

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У коментарях під дописом хтось з українців ділився теж своїми проблемами отримання віртуальної карти, а хтось навпаки роботою банку цілком задоволений.

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Реакція Monobank

Олег Гороховський, співзасновник банку, у свою чергу зазначив, що автор поста (Дмитро Шимків) відноситься до категорії високоризикованих ("політично значущих осіб", по іншому РЕР). А для таких існує особлива процедура.

"Обслуговування PEP і компаній, пов’язаних із ними, у всьому світі здійснюється за окремою процедурою. Деякі банки взагалі не відкривають рахунки таким клієнтам", — пояснив згодом Олег Гороховський.

Як оформити виплати "тисячы Зеленського" в Monobank та "Дії"

Оновіть додаток Monobank і в верхньому меню, там де вибір карт, натисніть "Відкрити карту", далі треба вибрати карту"єПідтримка".

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:

  • Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
  • Зайти до розділу "Послуги".
  • Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
  • Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
  • Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.

Раніше ми писали, на що саме можна витратити "тисячу Зеленського".

А також розповідали, в яких банках українці зможуть отримати "ковідну" тисячу без "Дії"..

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