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Обещания и хайп? Украинцы пару дней не могут получить "тысячу Зеленского" — реакция Monobank

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 15:17
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Сформировать свою виртуальную карту в Monobank некоторые украинцы не могут несколько дней
Некоторые украинцы ждут 4 дня, чтобы оформить виртуальную карту
Некоторые украинцы ждут 4 дня, чтобы оформить виртуальную карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы жалуются на работу Monobank. Кое-кто вообще не может сформировать свою виртуальную карту уже четвёртый день.

Об этом они пишут в Facebook.

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Например, пользователь соцсети Дмитрий Шымкив отметил, что необанкинг представлял себе совсем по-другому. Чтобы оформить виртуальную карту и получить свою "ковидную" тысячу, он ждет уже четвертый день.

В службу поддержки обращался, однако в ответ слышал только обещания.

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В комментариях под постом кто-то из украинцев тоже делился своими проблемами получения виртуальной карты, а кто-то наоборот работой банка вполне доволен.

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Реакция Monobank

Олег Гороховский, соучредитель банка, в свою очередь отметил, что автор поста (Дмитрий Шымкив) относится к категории высокорискованных ("политически значимых людей", по другому РЕР). А для таких существует особенная процедура.

"Обслуживание PEP и компаний, связанных с ними, по всему миру осуществляется по отдельной процедуре. Некоторые банки вообще не открывают счета таким клиентам", — объяснил впоследствии Олег Гороховский.

Как оформить выплаты "тысячи Зеленского" в Monobank и "Дії"

Обновите приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите "Відкрити карту", далее нужно выбрать карту" єПідтримка".

После оформления карты необходимо произвести пару несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

  • Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.
  • Зайти в раздел "Послуги".
  • Выбрать в списке услугу "єПідтримка".
  • Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
  • Нажать кнопку "Отримати допомогу".

Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.

Раньше мы писали, на что именно можно потратить "тысячу Зеленского".

А также рассказывали, в каких банках украинцы смогут получить "ковидную" тысячу без "Дії".

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