"Дія" начала сотрудничать с отелями. Как заселиться за одну минуту

На данном этапе только один украинский отель принимает документы с мобильного приложения "Дія"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине теперь можно заселяться в отели с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

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Вместе с "Дією" процесс check-in в отель занимает всего 1 минуту. Для этого нужно:

Открыть цифровой документ в "Дії".

Администратор считывает штрихкод.

Подтвердить запрос в приложения на передачу копии цифрового документа.

"Все больше партнеров присоединяются к "Дії" и это круто. Упрощаем жизни укаринцев в различных сферах", – говорится в сообщении.

Сейчас воспользоваться "ДІєю" при заселении можно только в Gagarinn Hotel.

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Ранее мы сообщали, что счета в банках Украины теперь можно открывать с помощью электронного паспорта, загранпаспорта, ИНН и свидетельства о рождении с помощью приложения "Дія". Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ), утвердив все необходимые изменения в документации.

Напомним, также на днях в "Дії" появились первые COVID-сертификаты . В Украине ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний – для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

Сейчас идет подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет предоставлена международная оценка и заключены соглашения.

Из других новых функций: "Нафтогаз" тоже начал подключать клиентов через приложение "Дія" .