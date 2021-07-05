В "Дії" появились первые COVID-сертификаты. Что известно

В приложении доступны международные и внутренние ковидные паспорта – власти ждут признания на мировом уровне

COVID-сертификаты будут доступны для украинцев в приложении "Дія" / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Украине заработали цифровые COVID-сертификаты – они уже доступны первым пользователям в "Дії".

Об этом написал в Facebook первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Реклама

"На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта. Марафон-эстафета со скоростью спринта – именно так можно охарактеризовать данный проект в исполнении нашей команды. Почему марафон? Потому что даже оптимистичный план реализации такого проекта, особенно в бюрократических условиях государства, составляет не менее года", – написал он.

Фото: Алексей Выскуб / Facebook

В Украине ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний – для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

Реклама

Читайте также: В Евросоюзе официально запустили COVID-сертификаты

Сейчас идет подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет предоставлена международная оценка и заключены соглашения.

Ранее мы сообщали, что так называемый паспорт вакцинации будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно получить и бумажную форму через обращение к врачу. В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.

Сейчас регулятор ЕС одобрил только четыре вакцины против COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Поэтому иностранные туристы, иммунизированные этими препаратами, смогут беспрепятственно путешествовать по Европейскому Союзу, не проходя самоизоляцию и не сдавая тесты. А вот по поводу других вакцин государства-члены должны решать самостоятельно.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса