В приложении "Дія" запустили тестирование COVID-сертификатов. Как присоединиться

Ковидний сертификат в "Дії" будет подтверждать ваш статус о вакцинации не только в Украине, но и в ЕС

Коллаж "Сегодня"

Министерство цифровой трансформации запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины.

"Ковидний сертификат – это документ в "Дії", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ковидные сертификаты будут работать так, как и другие документы в "Дії".

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"Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно вводить специальное оборудование для проверки. Также позже ковидний сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если вы недавно переболели COVID-19", – добавили в Минцифре.

Как отмечается, документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

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О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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