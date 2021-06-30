В приложении "Дія" запустили тестирование COVID-сертификатов. Как присоединиться

Коллаж "Сегодня"
Министерство цифровой трансформации запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.
Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины.
"Ковидний сертификат – это документ в "Дії", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ковидные сертификаты будут работать так, как и другие документы в "Дії".
Читайте также: Паспорт вакцинации в Украине: кого пустят в ЕС и что надо знать вакцинированным
"Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно вводить специальное оборудование для проверки. Также позже ковидний сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если вы недавно переболели COVID-19", – добавили в Минцифре.
Как отмечается, документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.
О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса