В "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати. Що відомо

У додатку доступні міжнародні та внутрішні ковідні паспорта – чиновники чекають визнання на світовому рівні

COVID-сертифікати будуть доступні для українців в додатку "Дія" / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 5 липня, в Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати – вони вже доступні першим користувачам в "Дії".

Про це написав в Facebook перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Віскуб.

Реклама

"На вихідних завершили перший етап надскладного проекту. Марафон-естафета зі швидкістю спринту – саме так можна охарактеризувати цей проект у виконанні нашої команди. Чому марафон? Тому що навіть оптимістичний план реалізації такого проекту, особливо в бюрократичних умовах держави, становить не менше року" , – написав він.

Фото: Олексій Вискуб / Facebook

В Україні ввели два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Реклама

Читайте також: В Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати

Зараз йде підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка і укладені угоди.

Раніше ми повідомляли, що так званий паспорт вакцинації буде відображатися в мобільному додатку "Дія", але можна отримати і паперову форму через звернення до лікаря. У Кабміні зазначили, що цифрові COVID-сертифікати і паперові матимуть однакову юридичну силу.

Зараз регулятор ЄС схвалив тільки чотири вакцини проти COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Тому іноземні туристи, імунізовані цими препаратами, зможуть безперешкодно подорожувати по Європейському Союзу, не проходячи самоізоляцію і не здаючи тести. А ось з стосовно інших вакцин держави-члени повинні вирішувати самостійно.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу