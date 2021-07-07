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Приложение "Дія" запустило новый способ авторизации (видеоинструкция)

7 июля 2021 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Войти в систему теперь можно даже без BankID. Но воспользоваться функцией могут, к сожалению, не все украинцы

В "Дія" разрешили авторизацию с помощью ID-карты

В "Дія" разрешили авторизацию с помощью ID-карты / Фото: Дія

Прошло только меньше месяца с последнего большого обновления приложения "Дія", а в нем уже появилась очередная опция. новый функционал касается авторизации – "Дія" запустила возможность залогиниться без подключения BankID, только с помощью NFC. Функция работает для владельцев ID-карт. Так что если у вас паспорт-книжечка старого образца, воспользоваться новшеством не получится.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії". Там объяснили, что для авторизации нужно лишь приложить свою ID-карту к смартфону на 30 секунд. Делать это нужно после запуска приложения "Дія" и выбора способа авторизации через NFC.

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Напомним, также на днях в "Дії" появились первые COVID-сертификаты. В Украине ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний – для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

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Сейчас идет подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет предоставлена международная оценка и заключены соглашения.

Из других новых функций: "Нафтогаз" тоже начал подключать клиентов через приложение "Дія".

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