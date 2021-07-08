Русский
$ 27,3
32,29
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Дія" почала співпрацювати з готелями. Як заселитись за одну хвилину

8 липня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На даному етапі лише один український готель приймає документи із мобільного застосунку "Дія"

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні тепер можна заселятись в готелі з допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба "Дії".

Реклама

Разом з "Дією" процес check-in в готель займає усього 1 хвилину. Для цього потрібно:

  • Відкрити цифровий документ у "Дії".
  • Адміністратор зчитує штрихкод.
  • Підтвердити запит у застосунку на передання копії цифрового документа.

"Дедалі більше партнерів долучаються до "Дії" і це круто. Спрощуємо життя українцям у найрізноманітніших сферах", - йдеться у повідомленні.

Наразі скористатись дією при заселенні можна лише у Gagarinn Hotel.

Читайте також: Додаток "Дія" запустив новий спосіб авторизації (відеоінструкція)

Не пропусти!
Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті: заява легенди
Гарі Лінекер заступився за Англію
Реклама

Раніше ми повідомляли, що рахунки в банках України тепер можна відкривати за допомогою електронного паспорта, закордонного паспорта, ІПН і свідоцтва про народження за допомогою додатку "Дія". Таке рішення прийняв Національний банк України (НБУ), затвердивши всі необхідні зміни до документації.

Нагадаємо, також днями в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати. В Україні ввели два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Зараз триває підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка і укладені угоди.

З інших нових функцій: "Нафтогаз" теж почав підключати клієнтів через додаток "Дія".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку
Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавкуЕкономіка
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців
Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українцівЕкономіка
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти