"Дія" почала співпрацювати з готелями. Як заселитись за одну хвилину

На даному етапі лише один український готель приймає документи із мобільного застосунку "Дія"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні тепер можна заселятись в готелі з допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба "Дії".

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Разом з "Дією" процес check-in в готель займає усього 1 хвилину. Для цього потрібно:

Відкрити цифровий документ у "Дії".

Адміністратор зчитує штрихкод.

Підтвердити запит у застосунку на передання копії цифрового документа.

"Дедалі більше партнерів долучаються до "Дії" і це круто. Спрощуємо життя українцям у найрізноманітніших сферах", - йдеться у повідомленні.

Наразі скористатись дією при заселенні можна лише у Gagarinn Hotel.

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Раніше ми повідомляли, що рахунки в банках України тепер можна відкривати за допомогою електронного паспорта, закордонного паспорта, ІПН і свідоцтва про народження за допомогою додатку "Дія". Таке рішення прийняв Національний банк України (НБУ), затвердивши всі необхідні зміни до документації.

Нагадаємо, також днями в "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати. В Україні ввели два види сертифікатів: міжнародний для подорожей і внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Зараз триває підготовка для визнання українських сертифікатів на європейському рівні, після чого буде надана міжнародна оцінка і укладені угоди.

З інших нових функцій: "Нафтогаз" теж почав підключати клієнтів через додаток "Дія".