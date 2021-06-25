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"Нафтогаз" начал подключать клиентов через приложение "Дія": как подать заявку

25 июня 2021 20:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мы составили пошаговую инструкцию для тех, кто хочет сменить поставщика газа на государственную компанию

Сменить поставщика газа на "Нафтогаз" можно через "Дія"

Сменить поставщика газа на "Нафтогаз" можно через "Дія" / Фото: Pixabay, Дія

Стать клиентом государственной газопоставляющей компании "Нафтогаз" можно не только в отделениях "Новой почты", но и через приложение "Дія". Сделать это смогут собственники частных домов. В самом приложении "Дія" этот функционал не появился – заявки на подключение нужно подавать через портал "Нафтогаза".

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Сайт "Сегодня" проверил, как это работает, и составил пошаговую инструкцию:

1. На странице подачи заявлений на присоединение к поставщику нужно выбрать способ заполнения через приложение "Дія".

2. Далее следует выбрать тип документа, с помощью которого вы зарегистрированы в системе "Дія" – это ID-карта или ИНН (для тех, у кого бумажные паспорта-книжки).

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3. После выбора документа система предоставит QR-код, его нужно просканировать с помощью смартфона. Это откроен нужное меню в приложении "Дія".

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4. "Дія" запросит подтверждение на отправку копии документов для подачи заявления.

5. После вашего согласия "Дія" отправит документы поставщику газа, на его сайте будет сформирована ваша заявка на подключение.

Заявки будут обрабатываться в течение 15 минут, заверили в "Нафтогазе".

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Напомним, ранее "Нафтогаз" установил тарифы на июль. Вопреки ожиданиям многих, газ для украинцев не подешевел.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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