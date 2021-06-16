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НБУ разрешил открывать счета в банках с помощью приложения "Дія"

16 июня 2021 19:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финучреждения уже были обязаны принимать электронные документы для идентификации граждан, но теперь список услуг расширился

Паспорт из "Дії" можно показывать в банке для открытия счета

Паспорт из "Дії" можно показывать в банке для открытия счета / Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images, Дія

Счета в банках Украины теперь можно открывать с помощью электронного паспорта, загранпаспорта, ИНН и свидетельства о рождении с помощью приложения "Дія". Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ), утвердив все необходимые изменения в документацию.

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Кроме того, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу). Теперь такие счета могут открывать частные нотариусы для принятия денежной суммы долга от должника. Бенефициары счета эскроу (указанные в договоре получатели средств) смогут давать указание банку для перечисления другому лицу средств с такого счета.

Нацбанк также определил порядок обращения новых ценных бумаг – сберегательных сертификатов банка, и урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям, в том числе ООН.

Ранее НБУ также решил, что украинцы смогут дистанционно открыть счет в банке с паспортом из приложения "Дія". Правда, банки начнут использовать этот метод только после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

Напомним, еще с декабря 2020 года украинцы могут осуществлять кассовые операции в банках с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в "Дія". Финучреждения обязаны принимать цифровой внутренний или заграничный паспорт в приложении "Дія" для идентификации и верификации клиента.

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Также сообщалось, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через "Дію".

О том, какие еще цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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