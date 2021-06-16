НБУ дозволив відкривати рахунки в банках за допомогою додатку "Дія"

Фінустанови вже були зобов'язані приймати електронні документи для ідентифікації громадян, але тепер список послуг розширився

Паспорт з "Дії" можна показувати в банку для відкриття рахунку / Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images, Дія

Рахунки в банках України тепер можна відкривати за допомогою електронного паспорта, закордонного паспорта, ІПН і свідоцтва про народження за допомогою додатку "Дія". Таке рішення прийняв Національний банк України (НБУ), затвердивши всі необхідні зміни до документації.

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Крім того, НБУ розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу). Тепер такі рахунки можуть відкривати приватні нотаріуси для прийняття грошової суми боргу від боржника. Бенефіціари рахунку ескроу (зазначені в договорі одержувачі коштів) зможуть давати вказівку банку для перерахування іншій особі коштів з такого рахунку.

Нацбанк також визначив порядок звернення нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку, і врегулював питання відкриття рахунків міжнародних організацій, зокрема ООН.

Раніше НБУ також вирішив, що українці зможуть дистанційно відкрити рахунок в банку з паспортом з програми "Дія". Щоправда, банки почнуть використовувати цей метод тільки після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, ще з грудня 2020 року українці можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в "Дія". фінустанови зобов'язані приймати цифровий внутрішній або закордонний паспорт в додатку "Дія" для ідентифікації і верифікації клієнта.

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Також повідомлялося, що фізособи-підприємці 1-шої, 2-гої і 3-тьої групи зможуть платити податки через "Дію".

Про те, які ще цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":