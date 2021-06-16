Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

НБУ дозволив відкривати рахунки в банках за допомогою додатку "Дія"

16 червня 2021 19:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фінустанови вже були зобов'язані приймати електронні документи для ідентифікації громадян, але тепер список послуг розширився

Паспорт з "Дії" можна показувати в банку для відкриття рахунку

Паспорт з "Дії" можна показувати в банку для відкриття рахунку / Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images, Дія

Рахунки в банках України тепер можна відкривати за допомогою електронного паспорта, закордонного паспорта, ІПН і свідоцтва про народження за допомогою додатку "Дія". Таке рішення прийняв Національний банк України (НБУ), затвердивши всі необхідні зміни до документації.

Реклама

Крім того, НБУ розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу). Тепер такі рахунки можуть відкривати приватні нотаріуси для прийняття грошової суми боргу від боржника. Бенефіціари рахунку ескроу (зазначені в договорі одержувачі коштів) зможуть давати вказівку банку для перерахування іншій особі коштів з такого рахунку.

Нацбанк також визначив порядок звернення нових цінних паперів – ощадних сертифікатів банку, і врегулював питання відкриття рахунків міжнародних організацій, зокрема ООН.

Раніше НБУ також вирішив, що українці зможуть дистанційно відкрити рахунок в банку з паспортом з програми "Дія". Щоправда, банки почнуть використовувати цей метод тільки після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, ще з грудня 2020 року українці можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в "Дія". фінустанови зобов'язані приймати цифровий внутрішній або закордонний паспорт в додатку "Дія" для ідентифікації і верифікації клієнта.

Не пропусти!
Італія – Швейцарія: де і коли дивитися матч Євро-2020 в середу
Збірна Швейцарії проти Італії
Реклама

Також повідомлялося, що фізособи-підприємці 1-шої, 2-гої і 3-тьої групи зможуть платити податки через "Дію".

Про те, які ще цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідні
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідніФінанси
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУФінанси
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валютуФінанси
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУ
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти