Електронний паспорт в додатку "Дія": як і де ним користуватися

Україна першою серед всіх країн світу закріпила на рівні закону використання електронних паспортів нарівні з паперовими. З 23 серпня 2021 року кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові паспорти з додатку "Дія". Як тепер користуватися електронним паспортом, сайту "Сегодня" розповіли у Міністерстві цифровий трансформації.
Де можна користуватися додатком
В ідеалі – всюди. Українці можуть надавати цифрові документи на пошті, у банках, для отримання адміністративних і фінансових послуг тощо.
Зокрема, з цифровими паспортами вже можна віддалено відкрити банківський рахунок в деяких фінустановах, а також подорожувати по Україні на поїздах і літаках. Інтегрувалися з "Дією" вже 10 міжнародних аеропортів України.
Як передати копію документа
- Відкрийте документ і натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR- або штрихкодами.
- Надайте штрихкод менеджеру для сканування.
- Ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.
- "Дія" сформує цифрову копію паспорта з е-підписом і передасть до системи запитувача.
Копія одноразова – додаток її не зберігатиме.
Як підтвердити особистість
- Пред'явіть цифровий паспорт з фото в додатку "Дія".
Натисніть на нього, щоб побачити QR- або штрихкоди.
- Коди можна зчитати сканером або планшетом.
При підтвердженні особистості персональні дані нікуди не передаються.
Як перевірити документи іншої людини
Кожен може самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача "Дії" :
- Натисніть на іконку зчитувача в правому верхньому куті.
- Наведіть камеру смартфона на QR – паспорт перевіриться автоматично.
- Додаток сповістить вас про результат перевірки.
Переконайтеся, що ви підключені до інтернету, інакше коди для перевірки не згенерує!
Нагадаємо, також з 1 квітня можна буде змінити місце реєстрації онлайн. Спочатку це зможуть зробити жителі великих міст, а до кінця року таку можливість обіцяють всім українцям. У перший час електронна прописка буде працювати тільки для тих, хто має ID-карту.
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