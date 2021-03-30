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Електронний паспорт в додатку "Дія": як і де ним користуватися

30 березня, 16:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Цифрові документи назавжди юридично прирівняли до паперових

Україна першою серед всіх країн світу закріпила на рівні закону використання електронних паспортів нарівні з паперовими. З 23 серпня 2021 року кожна організація буде зобов'язана приймати цифрові паспорти з додатку "Дія". Як тепер користуватися електронним паспортом, сайту "Сегодня" розповіли у Міністерстві цифровий трансформації.

Де можна користуватися додатком

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В ідеалі – всюди. Українці можуть надавати цифрові документи на пошті, у банках, для отримання адміністративних і фінансових послуг тощо.

Зокрема, з цифровими паспортами вже можна віддалено відкрити банківський рахунок в деяких фінустановах, а також подорожувати по Україні на поїздах і літаках. Інтегрувалися з "Дією" вже 10 міжнародних аеропортів України.

Як передати копію документа

  1. Відкрийте документ і натисніть на нього, щоб з'явилася зворотна сторона з QR- або штрихкодами.
  2. Надайте штрихкод менеджеру для сканування.
  3. Ви побачите сповіщення про підтвердження запиту, підтвердіть його.
  4. "Дія" сформує цифрову копію паспорта з е-підписом і передасть до системи запитувача.

Копія одноразова – додаток її не зберігатиме.

Як підтвердити особистість

  1. Пред'явіть цифровий паспорт з фото в додатку "Дія".

  2. Натисніть на нього, щоб побачити QR- або штрихкоди.

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  3. Коди можна зчитати сканером або планшетом.
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При підтвердженні особистості персональні дані нікуди не передаються.

Як перевірити документи іншої людини

Кожен може самостійно перевірити справжність цифрового документа. У додатку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача "Дії" :

  1. Натисніть на іконку зчитувача в правому верхньому куті.
  2. Наведіть камеру смартфона на QR – паспорт перевіриться автоматично.
  3. Додаток сповістить вас про результат перевірки.

Переконайтеся, що ви підключені до інтернету, інакше коди для перевірки не згенерує!

Нагадаємо, також з 1 квітня можна буде змінити місце реєстрації онлайн. Спочатку це зможуть зробити жителі великих міст, а до кінця року таку можливість обіцяють всім українцям. У перший час електронна прописка буде працювати тільки для тих, хто має ID-карту.

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Джерело: Сьогодні

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