Украинцы теперь могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт

Украинцы теперь могут осуществлять кассовые операции в банках с предоставлением цифрового паспорта, который доступен в государственном приложении "Дія". Финучреждения обязаны принимать цифровой внутренний или заграничный паспорт в приложении "Дія" для идентификации и верификации клиента.

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С сегодняшнего дня, 1 декабря, вступило в силу соответствующее решение Национального банка Украины (НБУ).

Кроме этого, Нацбанк осовременил нормы, связанные с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний:

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упрощена процедура принятия банками на исследование сомнительных банкнот и монет (и для гривни, и для иностранной валюты). В справке вместо паспортных данных клиент теперь должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты);

на инкассаторские компании распространены отдельные требования, которые раньше касались только банков. Теперь они должны передавать сомнительные банкноты в НБУ, а окрашенные специальным раствором купюры – в правоохранительные органы.

Напомним, ранее НБУ также решил, что украинцы смогут открыть счет в банке с паспортом из приложения "Дія". Правда, банки начнут использовать этот метод только после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом в Украине решили постепенно отказываться от бумажных паспортов. Подробнее о планах властей узнавайте из сюжета "Сегодня":

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