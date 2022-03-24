Что заказывают украинцы во время войны? ТОП самых популярных товаров

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство интернет-магазинов перестали работать. Так же приостановили работу службы доставки. Однако уже через несколько недель началось восстановление, и сейчас в наблюдается увеличение количества заказов.
Какие товары теперь заказывают украинцы в интернете, и какие теперь объемы перевозок? Про это рассказали в пресс-службе "Новой почты".
С начала военного положения объемы перевозок снизились в 20 раз
До начала боевых действий по всей Украине "Новая почта" доставляла ежедневно 1 млн отправлений. 70% из них были онлайн-заказами.
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В первую неделю войны цифры полетели вниз, поскольку люди отправляли в среднем 50 тыс. посылок в день. А это всего 5% от того, что было до военного положения.
Люди стали меньше не только отправлять и заказывать, но и забирать. В отделениях почты сейчас хранится до 2 млн посылок.
Восстановление началось на четвертой неделе войны
"Если на второй неделе войны в среднем перевозилось 100-125 тыс. посылок в день, то с 21 марта мы зафиксировали уже 350 тыс. отправок, из которых 60% составляют онлайн-заказ. То есть 200 тыс. товаров в день заказали украинцы онлайн. Это все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период, но наблюдается устойчивая динамика роста онлайн-покупок", – рассказали в компании.
Что заказывают украинцы?
Самые популярные товары сейчас это:
- одежда;
- обувь;
- автотовары и запчасти;
- товары медицинского назначения (в том числе лекарства);
- продукты питания;
- косметика;
- зоотовары.
В компании также опубликовали список из более 200 интернет-магазинов, которые уже работают с доставкой "Новой почтой". Просмотреть их можно по ссылке. В настоящее время почта работает без выходных в тех городах, где это безопасно.
"Новая Почта" запустила чатбот
Ранее "Сегодня" сообщали, что компания создала чатбот, который поможет украинцам найти ближайшее отделение, работающее в военное время. В чате можно не только найти нужное отделение, но и уточнить график работы. Чатбот доступен в мессенджере Telegram.
Также "Новая почта" возобновила отправление за границу кроме Молдовы. Тарифы на услугу остаются прежними, однако перед отправкой нужно внимательно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите передать посылку.
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