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Что заказывают украинцы во время войны? ТОП самых популярных товаров

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24 марта, 09:05
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Через три недели войны интернет-магазины вернулись к работе, и количество заказов увеличилось
Интернет-магазины и службы доставок возобновляют работу
Интернет-магазины и службы доставок возобновляют работу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство интернет-магазинов перестали работать. Так же приостановили работу службы доставки. Однако уже через несколько недель началось восстановление, и сейчас в наблюдается увеличение количества заказов.

Какие товары теперь заказывают украинцы в интернете, и какие теперь объемы перевозок? Про это рассказали в пресс-службе "Новой почты".

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С начала военного положения объемы перевозок снизились в 20 раз

До начала боевых действий по всей Украине "Новая почта" доставляла ежедневно 1 млн отправлений. 70% из них были онлайн-заказами.

В первую неделю войны цифры полетели вниз, поскольку люди отправляли в среднем 50 тыс. посылок в день. А это всего 5% от того, что было до военного положения.

Люди стали меньше не только отправлять и заказывать, но и забирать. В отделениях почты сейчас хранится до 2 млн посылок.

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Восстановление началось на четвертой неделе войны

"Если на второй неделе войны в среднем перевозилось 100-125 тыс. посылок в день, то с 21 марта мы зафиксировали уже 350 тыс. отправок, из которых 60% составляют онлайн-заказ. То есть 200 тыс. товаров в день заказали украинцы онлайн. Это все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период, но наблюдается устойчивая динамика роста онлайн-покупок", – рассказали в компании.

Что заказывают украинцы?

Самые популярные товары сейчас это:

  • одежда;
  • обувь;
  • автотовары и запчасти;
  • товары медицинского назначения (в том числе лекарства);
  • продукты питания;
  • косметика;
  • зоотовары.

В компании также опубликовали список из более 200 интернет-магазинов, которые уже работают с доставкой "Новой почтой". Просмотреть их можно по ссылке. В настоящее время почта работает без выходных в тех городах, где это безопасно.

"Новая Почта" запустила чатбот

Ранее "Сегодня" сообщали, что компания создала чатбот, который поможет украинцам найти ближайшее отделение, работающее в военное время. В чате можно не только найти нужное отделение, но и уточнить график работы. Чатбот доступен в мессенджере Telegram.

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Также "Новая почта" возобновила отправление за границу кроме Молдовы. Тарифы на услугу остаются прежними, однако перед отправкой нужно внимательно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите передать посылку.

Читайте наши материалы о том, что Укрзалізниця запустила "Интерсити+" за границу, а также сколько Kyivstar, Vodafone и lifecell берут с украинцев за мобильную связь.

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