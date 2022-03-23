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"Укрзализныця" запустила Интерсити+ за границу – куда будет ездить и как купить билет

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 18:49
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Эвакуационные рейсы "Укрзализныци" в дальнейшем доступны и бесплатны для пассажиров, однако проезд в других поездах платный
Украинцы могут выехать в Польшу, Австрию и Венгрию на поезде
Украинцы могут выехать в Польшу, Австрию и Венгрию на поезде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из Киева в Перемышль снова будет курсировать поезд Интерсити+. Предполагается, что в Польшу из столицы Украины поезд будет отправляться каждое утро в 8:30.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", билеты на поезд №715 уже можно приобрести онлайн.

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Пассажиры могут заказать билет на сайте компании, а также в официальных чат-ботах. Речь идет о соцсетях Viber, Telegram, Facebook и Apple Messages.

Как пользоваться услугами бота?

Чтобы купить билет, необходимо зайти в удобное для вас приложение и выбрать главное меню. Далее выбрать место отправления и точку, куда вы направляетесь, а также дату выезда из Украины.

Забронировать место можно как для себя, так и для нескольких спутников. По желанию пассажирам предлагают купить напитки. Стоимость билета составляет 188 гривен.

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Инструкция от "Укрзализныци": смотрите видео

Пассажиры "Укрзализныци" могут купить билет в Польшу онлайн Видео: Укрзализныця

Ранее в "Укрзализныци" отметили, что для поездки в Польшу нужно оформить билет в Ягодин. С ним можно доехать до города Холм и бесплатно пересесть на польский Интерсити.

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Сейчас доступны рейсы из Киева, Днепра, Харькова в Холм, из Одессы в Перемышль, из Киева в Варшаву и Вену, а также в Будапешт. Билеты в Польшу можно заказать как онлайн, так и в кассах, в Австрию и Венгрию – только в кассах.

Платный проезд

Во время войны "Укрзализныця" является главным и надежным перевозчиком, вывозящим граждан из областей, где ведутся боевые действия, и доставляющим на восток страны гуманитарную помощь.

Эвакуационные поезда бесплатные, однако для проезда в другом направлении следует приобрести билеты. Платный проезд в компании вернули с 21 марта. Это касается как рейсов по Украине, так и за границу.

Раньше мы рассказывали о том, в каких странах для украинцев ввели бесплатный проезд по железной дороге. Речь идет об 11 странах Евросоюза. Читайте также о тарифах в общественном транспорте Польши, Чехии, Словакии и Германии.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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