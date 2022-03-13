"Новая почта" запустила удобную во время войны функцию – что можно сделать онлайн

"Новая почта" запустила чат-бот, который поможет украинцам найти ближайшее работающее отделение в военное время.
Об этом компания сообщает в своих соцсетях.
В чат-боте можно не только найти нужное отделение, но и уточнить график его работы. Чат-бот доступен в мессенджере Telegram.
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"Обратите внимание, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и за границу, получить, а также снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы", – отметили в "Новой почте".
В компании заявили, что на данный момент в Украине открыто уже 1,5 тыс. отделений.
"Новая почта" восстановила популярную услугу
С 12 марта "Новая почта" возобновляет отправления за границу, за исключением Молдовы.
В компании отметили, что тарифы на услугу остаются прежними, однако перед отправлением нужно внимательно ознакомится я с таможенным законодательством страны, в которую хотите передать посылку.
Учтите также, что пошлины в стране получателя всегда платит сам получатель.
"Сегодня" также писали, как теперь будет работать Rozetka и Укрпочта.