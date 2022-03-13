"Новая почта" запустила удобную во время войны функцию – что можно сделать онлайн

Рассказываем, что можно сделать с помощью новшества от "Новой почты"

/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" запустила чат-бот, который поможет украинцам найти ближайшее работающее отделение в военное время.

Об этом компания сообщает в своих соцсетях.

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В чат-боте можно не только найти нужное отделение, но и уточнить график его работы. Чат-бот доступен в мессенджере Telegram.

"Обратите внимание, что в отделениях посылки можно отправить по Украине и за границу, получить, а также снять наличные, оплатить мобильный и получить денежные переводы из-за границы", – отметили в "Новой почте".

В компании заявили, что на данный момент в Украине открыто уже 1,5 тыс. отделений.

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"Новая почта" восстановила популярную услугу

С 12 марта "Новая почта" возобновляет отправления за границу, за исключением Молдовы.

В компании отметили, что тарифы на услугу остаются прежними, однако перед отправлением нужно внимательно ознакомится я с таможенным законодательством страны, в которую хотите передать посылку.

Учтите также, что пошлины в стране получателя всегда платит сам получатель.

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"Сегодня" также писали, как теперь будет работать Rozetka и Укрпочта.