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Дешево и с безлимитом: сколько Kyivstar, Vodafone и lifecell берут с украинцев за мобильную связь

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23 марта, 12:22
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Рассказываем, какие тарифы и за сколько денег предлагают украинские мобильные операторы
Какие тарифы предлагают Kyivstar, Vodafone и lifecell
Какие тарифы предлагают Kyivstar, Vodafone и lifecell / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинские мобильные операторы на время позволили своим клиентам бесплатно пользоваться некоторыми услугами. А как изменилась цена обычных тарифов на мобильную связь? Увеличилась ли она, или операторы не подняли цены в такое время?

"Сегодня" разобрались, что предлагают популярные сети Kyivstar, Vodafone и lifecell своим клиентам.

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Kyivstar

У этого оператора тарифы стартуют от 75 грн в месяц. Самый дешевый тариф с такой ценой подключается для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы. Им предлагают:

  • 100 МБ мобильного интернета;
  • 50 SMS;
  • безлимитные звонки в сети Kyivstar.

А вот в тариф по цене 135 грн входит:

  • 5 ГБ мобильного интернета;
  • безлимитные звонки в сети;
  • 100 мин на звонки на другие мобильные и городские номера и за границу.

Есть тарифы по 175 грн. Они предполагают больше бесплатных минут на разговоры и интернет. Еще больше возможностей предоставляется клиентам, выбирающим тариф за 250 грн в месяц.

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Самый дорогой тариф от Kyivstar стоит 500 грн в месяц и имеет безлимит на интернет и звонки.

Vodafone

В этой сети цены стартуют от 125 грн в месяц. Тариф с такой ценой имеет:

  • 7 ГБ интернета;
  • безлимит на звонки в сети Vodafone;
  • 150 мин в другие сети.

С безлимитом на интернет и звонки есть тариф за 260 грн.

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За 600 грн в месяц вам предлагают безлимит на интернет и звонки, 1000 мин на другие сети, 1000 SMS по Украине.

А самый дорогой тариф за 1500 грн в месяц дает безлимит и на интернет, и на звонки, и другие сети. А также 2500 SMS по всей Украине.

lifecell

Самый дешевый тариф lifecell стоит 70 грн. В него входит 5 ГБ интернета, 250 мин на все мобильные номера по Украине, включая lifecell, а когда эти минуты закончатся, то автоматически и подключается безлимит на звонки в lifecell.

Пакеты есть и за 100 и за 110 грн.

А например, в пакет за 200 грн в месяц входит:

  • 20 ГБ интернета;
  • безлимит на звонки на lifecell;
  • 250 мин на звонки в других сетях;
  • 250 SMS по Украине.

А вот безлимит на интернет, звонки в lifecell и 3000 мин на других операторов вы можете получить, когда заплатите 225 грн за 4 недели.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

  • название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
  • национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
  • тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей. Читайте и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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