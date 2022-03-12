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"Новая почта" восстанавливает популярную услугу, однако есть исключения

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 12:24
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Услуга будет работать с 12 марта включительно
"Новая почта" возобновляет популярную услугу
"Новая почта" возобновляет популярную услугу / Фото: УНИАН, Flickr, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" с 12 марта возобновила отправку за границу, за исключением Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В любом работающем отделении можно оформить международную отправку по тем же тарифам, что и раньше.

Как оформить международную отправку?

В отделении нужно:

  • принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;
  • назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
  • при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты" для заполнения инвойса для таможни.

Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление, а также помнить, что пошлины в стране получателя всегда платит сам получатель.

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Также заявку на международную отправку можно оформить в личном кабинете на сайте "Новой почты".

Работа "Новой почты" в условиях войны

Во всех отделениях "Новой Почты", работающих по Украине, можно получить полный спектр услуг. Список открытых отделений меняется ежедневно, информация обновляется по ссылке.

Недавно заработала услуга отправки гуманитарной помощи. Клиенты могут отправить родным, военным или нуждающимся в помощь – продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие вещи.

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Все посылки, которые находятся на "Новой почте", хранятся бесплатно.

Раньше мы писали, что интернет-магазин Rozetka возобновляет доставку в отделения "Новой почты".

"Сегодня" также сообщали, что пенсионеры могут оформить онлайн переадресацию выплат от "Укрпочты".

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