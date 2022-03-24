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Що замовляють українці під час війни? ТОП найпопулярніших товарів

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24 березня, 09:05
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Через три тижні війни інтернет-магазини повернулись до роботи, і кількість замовлень збільшилася
Інтернет-магазини та служби доставок відновлюють роботу
Інтернет-магазини та служби доставок відновлюють роботу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість інтернет-магазинів перестали працювати. Так само зупинили роботу служби доставки. Проте вже за кілька тижнів почалось відновлення, і зараз спостерігається збільшення кількості замовлень.

Які товари тепер замовляють українці в інтернеті, і які тепер обсяги перевезень? Про це розповіли у пресслужбі "Нової пошти".

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З початку воєнного стану обсяги перевезень знизились у 20 разів

До початку бойових дій по всій Україні "Нова пошта" доставляла щодня 1 млн відправлень. 70% із них були онлайн-замовленнями.

Протягом першого тижня війни цифри полетіли донизу, оскільки люди відправляли в середньому 50 тис. посилок на день. А це лише 5% від того, що було до воєнного стану.

Люди стали менше не лише надсилати і замовляти, а і забирати. У відділеннях пошти зараз зберігається до 2 млн посилок.

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Відновлення почалось на четвертому тижні війни

"Якщо на другому тижні війни у середньому перевозилося 100-125 тис. посилок на день, то з 21 березня ми зафіксували вже 350 тис. відправок, із яких 60% складають онлайн-замовлення. Тобто 200 тис. товарів за день замовили українці онлайн. Це все ще у 5 разів менше, ніж було у довоєнний період, але спостерігається стійка динаміка зростання кількості онлайн-покупок", – розповіли у компанії.

Що замовляють українці?

Найпопулярніші товари зараз це:

  • одяг;
  • взуття;
  • автотовари і запчастини;
  • товари медичного призначення (зокрема, ліки);
  • продукти харчування;
  • косметика;
  • зоотовари.

У компанії також опублікували список із більше ніж 200 інтернет-магазинів, які уже працюють з доставкою "Новою поштою". Переглянути їх можна за посиланням. Нині пошта працює без вихідних у тих містах, де це безпечно.

"Нова Пошта" запустила чатбот

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що компанія створила чатбот, який допоможе українцям знайти найближче відділення, яке працює у воєнний час. У чатботі можна не тільки знайти потрібне відділення, а й уточнити графік роботи. Чатбот доступний у месенджері Telegram.

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Також "Нова пошта" відновила відправлення за кордон, крім Молдови. Тарифи на послугу залишаються ті самі, проте перед відправленням потрібно уважно ознайомитися з митним законодавством країни, в яку хочете передати посилку.

Читайте наші матеріали про те, що Укрзалізниця запустила "Інтерсіті+" за кордон, а також скільки Kyivstar, Vodafone і lifecell беруть з українців за мобільний зв'язок.

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