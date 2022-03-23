"Укрзалізниця" запустила Інтерсіті+ за кордон – куди курсуватиме та як купити квиток

Евакуаційні рейси "Укрзалізниці" надалі доступні та безкоштовні для пасажирів, однак проїзд в інші потягах платний

Українці можуть виїхати в Польщу, Австрію та Угорщину поїздом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із Києва до Перемишля знову курсуватиме поїзд Інтерсіті+. Передбачається, що до Польщі зі столиці України потяг вирушатиме щоранку о 8:30.

Як повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", квитки на поїзд №715 уже можна придбати онлайн.

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Пасажири можуть замовити квиток на сайті компанії, а також в офіційних чат-ботах. Мовиться про соцмережі Viber, Telegram, Facebook і Apple Messages.

Як скористатися послугами бота?

Щоб купити квиток, необхідно зайти в зручний для вас застосунок та обрати головне меню. Далі обрати місце відправлення та точку, куди ви прямуєте, а також дату виїзду з України.

Забронювати місце можна як собі, так і кільком супутникам. За бажанням, пасажирам пропонують купити напої. Вартість квитка становить 188 гривень.

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Інструкція від "Укрзалізниці": дивіться відео

Пасажири "Укрзалізниці" можуть купити квиток до Польщі онлайн Відео: Укрзалызниця

Раніше в "Укрзалізниці" зазначили, що для поїздки в Польщу потрібно оформити квиток до Ягодина. Із ним можна доїхати до міста Холм та безкоштовно пересісти на польський Інтерсіті.

Зараз доступні рейси з Києва, Дніпра, Харкова до Холму, з Одеси до Перемишля, з Києва до Варшави та Відня і Будапешта. Квитки до Польщі можна замовити як онлайн, так і в касах, до Австрії та Угорщини – лише в касах.

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Платний проїзд

Під час війни "Укрзалізниця" є головним та надійним перевізником, який вивозить громадян із областей, де ведуться бойові дії, та доставляє на схід країни гуманітарну допомогу.

Евакуаційні поїзди є безкоштовними, однак для проїзду в іншому напрямку таки слід придбати квитки. Платний проїзд у компанії повернули з 21 березня. Це стосується як рейсів по Україні, так і за кордон.

Раніше ми розповідали про те, в яких країнах для українців ввели безоплатний проїзд на залізниці. Мовиться про 11 країн Євросоюзу. Читайте також про тарифи в громадському транспорті Польщі, Чехії, Словаччини та Німеччини.