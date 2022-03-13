"Нова пошта" запустила зручну під час війни функцію – що можна зробити онлайн

Розповідаємо, що можна зробити за допомогою нововведення від "Нової пошти"

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Нова Пошта запустила чатбот, який допоможе українцям знайти найближче відділення, що працює у воєнний час.

Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.

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У чатботі можна не тільки знайти потрібне відділення, а й уточнити графік роботи. Чатбот доступний у месенджері Telegram.

"Зверніть увагу, що у відділеннях посилки можна відправити по Україні та за кордон, отримати, а також зняти готівку, оплатити мобільний та отримати грошові перекази з-за кордону", – зазначили у "Новій пошті".

У компанії заявили, що на сьогодні в Україні вже відкрито 1,5 тис. відділень.

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"Нова пошта" відновила популярну послугу

З 12 березня "Нова пошта" відновлює відправлення за кордон, крім Молдови.

У компанії зазначили, що тарифи на послугу залишаються ті самі, проте перед відправленням потрібно уважно ознайомитися з митним законодавством країни, в яку хочете передати посилку.

Врахуйте також, що мито в країні отримувача завжди сплачує сам отримувач.

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