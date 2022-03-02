Нововведення для українців: як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" під час війни

Інформація про зміни в роботі відділень змінюється буквально щодня

Як працюватиме пошта в умовах війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В умовах воєнного стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" функціонують за особливим графіком та з певними корективами в роботі.

"Сьогодні" розповість вам про специфіку роботи компаній.

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Робота "Нової пошти"

За інформацією пресслужби, компанія продовжує працювати там, де це безпечно та можливо. Частина відділень у містах Київ, Дніпро, Одеса та Львів працюють з 8 до 18.

Відділення у інших обласних та районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9:00 до 17:00, у суботу — з 9:00 до 18:00, неділя — вихідний.

Графік відділення можна дізнатися за сайті компанії. Ситуація змінюється ледь не щогодини, тому варто стежити за оновленням інформації.

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В умовах війни "Нова пошта" йде назустріч своїм клієнтам, зокрема:

переадресацію відправлення тепер можна зробити безкоштовно;

усі посилки, які знаходяться у відділеннях, зберігаються безкоштовно.

Робота "Укрпошти"

Станом на 2 березня 2022 року майже всі відділення "Укрпошти" відновили роботу. Тимчасово не працюють відділення у тих населених пунктах, де проходять бої. Актуальний графік роботи можна переглянути на сайті.

У разі загострення воєнних дій у населеному пункті графік відділень коригується відповідно до ситуації. Актуальний перелік послуг компанії:

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видача відправлень. До закінчення бойових дій плата за зберігання посилок не стягується;

доставка пенсії. Будуть доставлені в призначені терміни, якщо ситуація буде дозволяти листоношам та ПВПЗ пересуватися населеним пунктом;

перекази. Приймають та видають без обмежень, окрім переказів з/до країн-агресорів, а також залежно від можливостей інкасації;

прийом внутрішніх відправлень лише у відкритому вигляді;

частковий прийом міжнародних відправлень.

Робота банків та воєнний стан

Введення у країні воєнного стану після нападу Росії на мирні міста змінило роботу банківських установ. Незважаючи на те, що банкомати обіцяли заповнювати готівкою, а банкам наказали працювати у звичайному режимі, обмеження таки є.

Наприклад, вирішено призупинити роботу валютного ринку України та зафіксувати офіційний курс долара на рівні 24 лютого (день нападу).

Також було обмежено зняття готівки з рахунку — до 100 тис. грн на день.

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