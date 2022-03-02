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Нововведение для украинцев: как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" во время войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 20:14
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Информация об изменениях в работе отделений меняется буквально каждый день
Как будет работать почта в условиях войны
Как будет работать почта в условиях войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения отделения "Новой почты" и "Укрпочты" функционируют по особому графику и с определенными коррективами в работе.

"Сегодня" расскажет вам о специфике работы компаний.

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Работа "Новой почты"

По информации пресс-службы, компания продолжает работать там, где это безопасно и возможно. Часть отделений в городах Киев, Днепр, Одесса и Львов работают с 8 до 18.

Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной.

График отделения можно узнать на сайте компании. Ситуация меняется ежечасно, поэтому следует следить за обновлением информации.

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В условиях войны "Новая почта" идет навстречу своим клиентам, в частности:

  • переадресацию отправки теперь можно сделать бесплатно;
  • все посылки, которые находятся в отделениях, хранятся бесплатно.

Работа "Укрпочты"

По состоянию на 2 марта 2022 почти все отделения "Укрпочты" возобновили работу. Временно не работают отделения в населенных пунктах, где проходят бои. Актуальный график работы можно просмотреть на сайте.

В случае обострения военных действий в населенном пункте график отделений корректируется в соответствии с ситуацией. Актуальный перечень услуг компании:

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  • выдача отправок. До окончания боевых действий плата за хранение посылок не взимается;
  • доставка пенсии. Будут доставлены в назначенные сроки, если ситуация будет позволять почтальонам и ПВПЗ передвигаться по населенному пункту;
  • переводы. Принимают и выдают без ограничений, кроме переводов из/в страны-агрессоры, а также в зависимости от возможностей инкассации;
  • прием внутренних отправлений только в открытом виде;
  • частичный прием международных отправлений.

Работа банков и военное положение

Введение в стране военного положения после нападения России на мирные города изменило работу банковских учреждений. Несмотря на то, что банкоматы обещали заполнять наличными, а банкам приказали работать в обычном режиме, ограничения есть.

К примеру, решено приостановить работу валютного рынка Украины и зафиксировать официальный курс доллара на уровне 24 февраля (день нападения).

Также было ограничено снятие наличных со счета до 100 тыс. грн в день.

Раньше мы рассказывали, как бизнес наживается на каждом украинце.

Мы также рассказывали о нововведениях, которое введут для украинцев уже совсем скоро.

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