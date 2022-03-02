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Кому война, а кому мать родная: как магазины "обворовывает" украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 17:22
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Одни всеми силами помогают украинцам в затруднительной ситуации, а другие разрушают все законы морали
Бизнес всячески пытается нажиться на своих клиентах
Бизнес всячески пытается нажиться на своих клиентах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для одних война – это боль, страдание, смерть, а для других – способ нажиться и использовать возможность набить свои карманы деньгами. Мародеры в свою защиту скажут, что каждый выживает как может.

Многие украинцы жалуются на такой произвол, рассказывая об этом в соцсетях. "Сегодня" собрал для вас всю актуальную информацию на этот счет.

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Хлеб по 50, а лекарственная колбаса за полтысячи

В центральном магазине Николаева появилась вареная колбаса популярной торговой марки стоимостью 523 гривни за килограмм. Об этом жители сообщали 1 марта в соцсетях. Как говорят они, раньше до войны эта колбаса стоила вдвое дешевле.

Стоимость колбасы в Николаеве
Стоимость колбасы в Николаеве / Фото: Facebook

В городе Ковель Волынской области после объявления военного положения на привокзальной площади города продавцы торговали хлебом по 50 грн. Об этом жители сообщили в комментариях к публикации городского головы и просили повлиять на такой произвол.

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Комментарий жителя Ковеля
Комментарий жителя Ковеля / Фото: Facebook

На фоне затруднительной ситуации, которая сейчас наблюдается в стране, люди жалуются и на стоимость достигнутой гречки, которая уже стоит 70 грн и не за килограмм, а всего за 800 гр.

Стоимость гречки популярного производителя
Стоимость гречки популярного производителя / Фото: Facebook

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Шокируют цены и на другие продукты. К примеру, в супермаркетах Novus цены на овощи взлетели вверх. За помидоры разных видов там просят 179 грн и 289 грн, огурцы и перец стоят по 129 грн.

Стоимость продуктов в супермаркете
Стоимость продуктов в супермаркете / Фото: УНИАН

Мародерство или недоработка?

Клиенты сети магазинов "Ева" обвиняют их в мародерстве во время войны. В Facebook люди жалуются, что чеки в магазинах не выдают, а цены завышают: в зале они одни, а на кассе в разы больше. Люди убеждают, что к ним подходит консультант и предупреждает, что цена будет выше указанной.

Однако в комментариях работники магазинов отрицают этот факт и говорят, что чеки не выдавались из-за технических ошибок, а ценники еще не успели заменить, поскольку после провозглашения военного положения сеть отменила все акционные предложения, в том числе и приуроченные к 8 марта.

Комментарии в Facebook
Комментарии в Facebook / Фото: Facebook

Комментарии в Facebook
Комментарии в Facebook / Фото: Facebook

Комментарии в Facebook
Комментарии в Facebook / Фото: Facebook

Такси в Киеве и отели во Львове

Сразу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля некоторые службы такси установили заоблачные цены. В частности, по данным службы такси Uklon, стоимость поездки за пределы города в жилые комплексы Софиевской Борщаговки до войны была в пределах 170—200 грн. 24 февраля цена проезда с улицы Крещатик в ЖК "Уютный квартал" – 455 грн (класс "стандарт").

Стоимость такси
Стоимость такси

Теперь украинцы сообщают о ценах гораздо выше. Чтобы добраться на другой берег города, нужно отдать до 1000 грн, некоторые заявляют о сумме и 100 долларов.

Гостиницы также повысили тариф на проживание. Как сообщил местному изданию заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, произошло это после того, как в город массово начали прибывать переселенцы из других регионов Украины.

Менеджер одного из отелей отметил в комментарии львовским журналистам, что с начала широкомасштабной войны расходы на обслуживание кухни, моющие средства для уборки номеров, средства дезинфекции существенно выросли. Проблемы с логистикой, а также дефицит рабочих рук повлиял на удорожание стоимости номеров.

" Горничные теперь не могут вовремя приезжать из близлежащих во Львов сел, мы возим своими силами, даем средства на такси. Это все незапланированные расходы, которые мы должны откуда-то взять. Если ситуация стабилизируется, цены за сутки проживания будут снижены", — сообщили в одном из львовских гостиниц.

Власти жестко предупредили торгашей

Власти Украины в условиях военного времени приравняли спекулянтов к мародёрам и установили государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире телеканала Рада.

"Лица, которые сейчас продают хлеб и другие продукты питания в 2-3 раза дороже, будут нести юридическую ответственность. Это приравнивается к мародерству", – говорит Лещенко.

Ограничение продажи продуктов

Торговая сеть АТБ ввела ограничение на продажу социальной группы товаров одному покупателю. Касается это следующих продуктов:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.

Ранее мы рассказывали, что рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

Также мы писали, что будет с ценами на продукты в супермаркетах "Сильпо".

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