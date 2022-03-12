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"Нова пошта" відновлює популярну послугу, проте є винятки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 12:24
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Послуга працюватиме з 12 березня включно
"Нова пошта" відновлює популярну послугу
"Нова пошта" відновлює популярну послугу / Фото: уніан, Flickr, Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" з 12 березня відновила відправлення за кордон, за винятком Молдови.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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З будь-якого відділення, що працює, можна оформити міжнародне відправлення за тими ж самими тарифами, що й раніше.

Як оформити міжнародне відправлення?

У відділенні, потрібно:

  • принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
  • назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
  • при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник "Нової пошти" для заповнення інвойсу для митниці.

Перед відправкою важливо ознайомитися з митним законодавством країни, до якої хочете відправити відправлення, а також пам'ятати, що мито у країні одержувача завжди сплачує сам одержувач.

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Також заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті "Нової пошти".

Робота "Нової пошти" в умовах війни

У всіх відділеннях "Нової Пошти", які працюють по Україні, можна отримати повний спектр послуг. Список відкритих відділень змінюється щоденно, інформація оновлюється за посиланням.

Незодавно запрацювала послуга відправлення гуманітарної допомоги. Клієнти можуть відправити рідним, військовим або тим, хто цього потребує, допомогу – продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші речі.

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Усі посилки, які знаходяться на "Новій пошті", зберігаються безкоштовно.

Раніше ми писали, що інтернет-магазин Rozetka відновлює доставку до відділень "Нової пошти".

"Сьогодні" також повідомляли, що пенсіонери можуть оформити онлайн переадресацію виплат від "Укрпошти".

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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