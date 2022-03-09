Як працює Укрпошта під час війни – графік та всі обмеження

В Укрпошті оприлюднили актуальний графік роботи відділень по всіх областях

В Укрпошті опублікували графік роботи відділень / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Попри війну в країні, українці можуть відправити чи отримати посилку з більшості областей.

Про це повідомили в пресслужбі Укрпошти, де оприлюднили актуальний графік роботи відділень.

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Графіки оновлюють щодня, з огляду на ситуацію на фронті. Зокрема, обмежено роботу поштових відділень у Херсонській, Луганській і Донецькій областях та Криму. Окрім цього, доставка працює лише по місту в:

Сумах;

Харкові;

Краматорську;

Миколаєві;

Чернігові;

Запоріжжі.

У решті населених пунктів Укрпошта доставляє посилки в межах області. Клієнти також можуть отримати міжнародні відправлення. Відділення працюють за скороченим графіком - з 11 до 15 години. Дізнатися графік у конкретному місті чи селі можна за посиланням.

Українцям наразі не потрібно платити за зберігання посилок. В Укрпошті оплату за послугу скасували до закінчення війни. Однак відправлення потрібно приносити лише відкритими.

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Графік роботи відділень Укрпошти / Фото: Укрпошта

Послуги від Укрпошти

В умовах воєнного стану українські пенсіонери все ще можуть отримати пенсію. Держава продовжує здійснювати й соціальні виплати та нарахування субсидій, а Укрпошта – видавати гроші клієнтам.

Для тих, хто залишається вдома, порядок отримання пенсій та інших виплат не змінився. Якщо людина змінила місце проживання, може отримати пенсію за новою адресою за допомогою послуги переадресації.

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Раніше ми розповідали про працівника Укрпошти, який пішов захищати країну та збив російський літак вартістю в мільйони доларів.

Водночас продовжує працювати й "Нова пошта". Нещодавно в компанії оголосили про співпрацю з Rozetka.