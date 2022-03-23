Дешево і з безлімітом: скільки Kyivstar, Vodafone і lifecell беруть з українців за мобільний зв'язок

Розповідаємо, які тарифи та за скільки грошей пропонують українські мобільні оператори

Які тарифи пропонують Kyivstar, Vodafone і lifecell / Фото: НБУ, Колаж: Сьогодні

Під час війни українські мобільні оператори на певний час дозволили своїм клієнтам безкоштовно користуватися деякими послугами. А як змінилася ціна звичайних тарифів на мобільний зв'язок? Чи збільшилась вона, чи оператори не підняли ціни у такий час?

"Сьогодні" розібралися, що пропонують популярні мережі Kyivstar, Vodafone і lifecell своїм клієнтам.

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Kyivstar

У цього оператора тарифи стартують від 75 грн на місяць. Найдешевший тариф із такою ціною підключається для людей віком від 60 років і людею з інвалідністю I-III групи. Їм пропонують:

100 МБ мобільного інтернету;

50 SMS;

безлімітні дзвінки у мережі Kyivstar.

А от до тарифу за ціною 135 грн входить:

5 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки у мережі;

100 хв на дзвінки на інші мобільні та міські номери та за кордон.

Є тарифи за 175 грн. Вони передбачають більше безкоштовних хвилин на розмови та інтернет. Ще більше можливостей надається клієнтам, що обирають тариф за 250 грн на місяць.

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Найдорожчий тариф від Kyivstar коштує 500 грн на місяць і має безліміт на інтернет та дзвінки.

Vodafone

У цій мережі ціни стартують від 125 грн на місяць. Тариф з такою ціною має:

7 ГБ інтернету;

безліміт на дзвінки у мережі Vodafone;

150 хв на інші мережі.

З безлімітом на інтернет та дзвінки є тариф за 260 грн.

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За 600 грн на місяць вам пропонують безліміт на інтернет та дзвінки, 1000 хв на інші мережі, 1000 SMS по Україні.

А найдорожчий тариф за 1500 грн на місяць дає безліміт і на інтернет, і на дзвінки, і на інші мережі. А також 2500 SMS по всій Україні.

lifecell

Найдешевший тариф lifecell коштує 70 грн. До нього входить 5 ГБ інтернету, 250 хв на всі мобільні номери по Україні, включно із lifecell, а коли ці хвилини закінчаться, то автоматично ідключається безліміт на дзвінки у lifecell.

Пакети є і за 100, і за 110 грн.

А наприклад, у пакет за 200 грн на місяць входить:

20 ГБ інтернету;

безліміт на дзвінки на lifecell;

250 хв на дзвінки у інших мережах;

250 SMS по Україні.

А от безліміт на інтернет, дзвінки у lifecell та 3 000 хв на інших операторів ви можете отримати, коли заплатите 225 грн за 4 тижні.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Перелусім він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;

національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;

тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном. Читайте і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.