Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Дешево і з безлімітом: скільки Kyivstar, Vodafone і lifecell беруть з українців за мобільний зв'язок

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 12:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які тарифи та за скільки грошей пропонують українські мобільні оператори
Які тарифи пропонують Kyivstar, Vodafone і lifecell
Які тарифи пропонують Kyivstar, Vodafone і lifecell / Фото: НБУ, Колаж: Сьогодні

Під час війни українські мобільні оператори на певний час дозволили своїм клієнтам безкоштовно користуватися деякими послугами. А як змінилася ціна звичайних тарифів на мобільний зв'язок? Чи збільшилась вона, чи оператори не підняли ціни у такий час?

"Сьогодні" розібралися, що пропонують популярні мережі Kyivstar, Vodafone і lifecell своїм клієнтам.

Реклама

Kyivstar

У цього оператора тарифи стартують від 75 грн на місяць. Найдешевший тариф із такою ціною підключається для людей віком від 60 років і людею з інвалідністю I-III групи. Їм пропонують:

  • 100 МБ мобільного інтернету;
  • 50 SMS;
  • безлімітні дзвінки у мережі Kyivstar.

А от до тарифу за ціною 135 грн входить:

  • 5 ГБ мобільного інтернету;
  • безлімітні дзвінки у мережі;
  • 100 хв на дзвінки на інші мобільні та міські номери та за кордон.

Є тарифи за 175 грн. Вони передбачають більше безкоштовних хвилин на розмови та інтернет. Ще більше можливостей надається клієнтам, що обирають тариф за 250 грн на місяць.

Реклама

Найдорожчий тариф від Kyivstar коштує 500 грн на місяць і має безліміт на інтернет та дзвінки.

Vodafone

У цій мережі ціни стартують від 125 грн на місяць. Тариф з такою ціною має:

  • 7 ГБ інтернету;
  • безліміт на дзвінки у мережі Vodafone;
  • 150 хв на інші мережі.

З безлімітом на інтернет та дзвінки є тариф за 260 грн.

Реклама

За 600 грн на місяць вам пропонують безліміт на інтернет та дзвінки, 1000 хв на інші мережі, 1000 SMS по Україні.

А найдорожчий тариф за 1500 грн на місяць дає безліміт і на інтернет, і на дзвінки, і на інші мережі. А також 2500 SMS по всій Україні.

lifecell

Найдешевший тариф lifecell коштує 70 грн. До нього входить 5 ГБ інтернету, 250 хв на всі мобільні номери по Україні, включно із lifecell, а коли ці хвилини закінчаться, то автоматично ідключається безліміт на дзвінки у lifecell.

Пакети є і за 100, і за 110 грн.

А наприклад, у пакет за 200 грн на місяць входить:

  • 20 ГБ інтернету;
  • безліміт на дзвінки на lifecell;
  • 250 хв на дзвінки у інших мережах;
  • 250 SMS по Україні.

А от безліміт на інтернет, дзвінки у lifecell та 3 000 хв на інших операторів ви можете отримати, коли заплатите 225 грн за 4 тижні.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Перелусім він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

  • назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;
  • національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;
  • тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном. Читайте і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

Цитата на segodnya.ua
Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України
Що змінилося під час війни?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42154.1

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2953.86

Litecoin (LTC)

119.15

Ripple (XRP)

0.82

Купити криптовалюту
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти