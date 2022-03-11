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Українці в роумінгу: що Kyivstar, Lifecell та Vodafone пропонують абонентам

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 16:04
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Розповідаємо, які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном
Які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном
Які умови спілкування в роумінгу мобільні оператори пропонують українцям за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні український бізнес намагається оновити свої послуги та зробити їх максимально корисними для людей, які проживають в умовах війни. Мобільні оператори також змінюють свої умови, а часом надають їх безкоштовно.

"Сьогодні" розібралися, що пропонують українцям для дзвінків за кордоном, зокрема тим, які вимушено покинули Україну через воєнні дії.

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Kyivstar

За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Kyivstar оголосили, що абоненти, які виїжджають за кордон або вже там знаходяться, отримають безкоштовні бонусні гривні для зв'язку у роумінгу. Їх можна використовувати протягом 30 днів.

Станом на 11 березня абоненти автоматично після перетину кордону отримують 250 бонусних гривень. Ця послуга доступна у таких країнах:

  • Польща;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Молдова;
  • Угорщина;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Литва;
  • Чехія.

Крім того, з абонентів Kyivstar у роумінгу не списують мегабайти в 10 мобільних застосунках. Мегабайти не враховують ні при текстових повідомленнях, ні при дзвінках у месенджерах Viber, Facebook Messenger, Telegram та WhatsApp.

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Попри ці пільги для українців по всій Європі діють ще й особливі тарифи. Завдяки їм вартість

  • 1 Мб інтернету складає 0,10 грн;
  • 1 хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок у країні перебування чи до України – 1 грн;
  • 1 SMS – 1 грн.

Водночас у компанії наголосили, що разом з іншими українськими операторами в ніч з 24 на 25 лютого припинили надавати послуги для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі

Lifecell

28 лютого на офіційній сторінці у Facebook пресслужба компанії повідомила:

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"Ми безкоштовно нараховуємо 1 ГБ та 10 хв для дзвінків в Україну та для спілкування в країні перебування на 30 днів. Нарахування відбудуться для абонентів Lifecell, які наразі знаходяться, та всім, хто прибуває на територію Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини".

Уже з 5 березня послуги оператора розширилися. Компанія опублікувала великий перелік країн, де абоненти можуть користуватись 5 ГБ мобільного інтернету. Ці країни:

  • Польща;
  • Словаччина;
  • Молдова;
  • Угорщина;
  • Румунія;
  • Австрія;
  • Чехія;
  • Хорватія;
  • Естонія;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Швеція;
  • Нідерланди;
  • Італія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Франція;
  • Ліхтенштейн;
  • Люксембург;
  • Македонія;
  • Чорногорія;
  • Сербія;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Туреччина.

Ці 5 ГБ активуються щойно людина підключає мобільний інтернет у будь-якій із зазначених країн. Такий пакет послуг доступний до 31 березня.

Для абонентів, які перебувають в Україні, Lifecell щодня нараховує додаткові 60 хвилин для дзвінків на всі мобільні та міські номери по Україні. Тому здійснювати дзвінки можна навіть тоді, коли на рахунку немає коштів.

Vodafone

Цей оператор запустивпослугу "Доступний роумінг", яка дійсна 30 днів. До пакета входять:

  • 400 МБ мобільного інтернету;
  • 60 хвилин для вхідних/ вихідних дзвінків в Україну та на номери країни перебування.

Послуга безкоштовна, якщо підключається вперше. Вже за другим підключенням абонент має сплатити 100 грн. Підключитися до неї можна через додаток My Vodafone.

Послуга діє для українців у таких країнах:

  • Польща;
  • Молдова;
  • Угорщина;
  • Румунія;
  • Німеччина;
  • Чехія.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Перш за все він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

  • назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;
  • національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;
  • тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно із умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

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