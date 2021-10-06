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Цены на газ создают риск в переговорах с МВФ – Марченко о получении следующего транша

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 10:14
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Украина до конца года рассчитывает получить макрофинансовую помощь от ЕС и очередной транш от МВФ
Марченко рассказал сколько средств Украина ожидает до конца года
Марченко рассказал сколько средств Украина ожидает до конца года / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство финансов до конца текущего года ожидает получения средств от Евросоюза в рамках программы по макрофинансовой помощи, а также очередного транша МВФ на 700 млн долл.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью " РБК-Украина ".

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По словам министра, для получения макрофинансовой помощи осталось решить только технические детали.

"Надеюсь, что в этом году получим транш МВФ, и у нас будет успешный пересмотр программы. Все это какой-то мере позволяет нам чувствовать себя спокойнее, – сказал Марченко.

Марченко отметил, что деньги, которые Украина может получить от МВФ не доходы и их нельзя направлять на расходы бюджета, а только на финансирование.

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"Эти деньги по своей природе – это не доходы. Они не заработаны экономикой Украины, их нельзя использовать на расходы. Это источник финансирования бюджета, – добавил политик.

Также Марченко заявил о риске в переговорах с Международным валютным фондом, который возник из-за цены на газ.

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Глава министерства рассказал, что МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в 2021 году и государственных компаниях.

По мнению министра, в МВФ понимают, что прямых бюджетных потерь может не быть, но вполне возможны косвенные.

Ранее мы писали, что Украина хочет расширить и продолжить программу с МВФ, так как она является своеобразным бенчмаркером для инвесторов.

Свою работу в Украине миссия фонда начала 21 сентября 2021.

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