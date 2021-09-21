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В Украине начала работу миссия МВФ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
21 сентября, 09:25
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Встречи миссии Международного валютного фонда будут проходить в онлайн-режиме
Миссия МВФ начала работу в Украине
Миссия МВФ начала работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 21 сентября начала работу виртуальная миссия Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, передает РБК-Украина.

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"Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", – отметил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Иванна Владкова Голлар возглавила миссию.

Два кредита на 411 млн долларов

13 сентября Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два соглашения на общую сумму 411 миллион долларов.

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На что направят деньги:

  • на развитие высшего образования в стране;
  • на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

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