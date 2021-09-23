Новый кредит от МВФ: в ОПУ рассказали, когда Украина получит деньги

После завершения миссии фонда в Украине вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ

Украина надеется получить деньги от МВФ через несколько недель после окончания миссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что Украина ожидает новый кредит от МВФ через несколько недель после завершения миссии фонда в Украине.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

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"Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства", – заявил советник президента.

По его словам, украинская сторона ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине и отработает полученный материал, вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ.

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Госбюджет на 2022 год

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Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

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По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.