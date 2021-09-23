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Новый кредит от МВФ: в ОПУ рассказали, когда Украина получит деньги

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 19:13
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После завершения миссии фонда в Украине вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ
Украина надеется получить деньги от МВФ через несколько недель после окончания миссии
Украина надеется получить деньги от МВФ через несколько недель после окончания миссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник президента Украины Олег Устенко рассказал, что Украина ожидает новый кредит от МВФ через несколько недель после завершения миссии фонда в Украине.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

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"Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства", – заявил советник президента.

По его словам, украинская сторона ожидает, что через две-три недели после того, как миссия МВФ закончит работать в Украине и отработает полученный материал, вопрос нового кредита вынесут на заседание Совета директоров МВФ.

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Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ключевые приоритеты госбюджета:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

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По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

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