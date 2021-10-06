Ціни на газ створюють ризик у переговорах з МВФ – Марченко про отримання наступного траншу

Україна до кінця року розраховує отримати макрофінансову допомогу від ЄС і черговий транш від МВФ

Марченко розповів скільки коштів Україна очікує до кінця року / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство фінансів до кінця поточного року очікує на отримання коштів від Євросоюзу в рамках програми з макрофінансової допомоги, а також чергового траншу МВФ на 700 млн дол.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у інтерв’ю "РБК-Україна".

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За словами міністра, для отримання макрофінансової допомоги залишилось владнати лише технічні деталі.

"Сподіваюся, що в цьому році отримаємо транш МВФ, і що у нас буде успішний перегляд програми. Все це якоюсь мірою дозволяє нам відчувати себе спокійніше, – сказав Марченко.

Марченко наголосив, що гроші, які Україна може отримати від МВФ не доходи і їх не можна направляти на витрати бюджету, а лише на фінансування.

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"Ці гроші за своєю природою – це не доходи. Вони не зароблені економікою України, їх не можна використовувати на витрати. Це джерело фінансування бюджету, – додав політик.

Також Марченко заявив про ризик у переговорах з Міжнародним валютним фондом, який виник через ціни на газ.

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Очільник міністерства розповів, що МВФ цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету у 2021 році та державних компаніях.

На думку міністра, у МВФ розуміють, що прямих бюджетних втрат може не бути, але цілком можливі непрямі.

Раніше ми писали, що Україна хоче розширити та продовжити програму з МВФ, оскільки вона є своєрідним бенчмаркером для інвесторів.

Свою роботу в Україні місія фонду розпочала 21 вересня 2021 року.