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Украина ожидает 750 млн долларов от МВФ – Шмыгаль озвучил сроки

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
14 сентября, 13:28
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После завершения миссии фонда, которая начнется 18 сентября, Украина сможет расчитывать на транш от МВФ
Премьер-министр рассказал, когда Украина может получить новый транш от МВФ
Премьер-министр рассказал, когда Украина может получить новый транш от МВФ / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

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"Мы выполнили все условия, все бенч-марковые показатели, которые были прописаны. Мы ожидаем положительного завершения миссии. Ориентировочно в конце ноября-начале декабря – это дата, когда возможен транш МВФ", – сказал Шмыгаль.

Он ожидает, что миссия будет успешной, так как Украина выполнила все бенч-марковые показатели.

Два кредита на 411 млн долларов

13 сентября Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два соглашения на общую сумму 411 миллион долларов.

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На что направят деньги:

  • на развитие высшего образования в стране;
  • повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Госбюджет на 2022 год

Кабинет министров 15 сентября направит в парламент проект госбюджета на 2022 год – он будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации.

Проект главного финансового документа страны будет содержать четкие приоритеты, среди которых, в частности, поддержка и развитие обороноспособности, медицины, образования, инфраструктуры и социальные программы.

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По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

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