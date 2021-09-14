Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Україна очікує 750 млн доларів від МВФ – Шмигаль озвучив терміни

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 13:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після завершення місії фонду, яка розпочнеться 18 вересня, Україна зможе розраховувати на транш від МВФ
Прем'єр-міністр розповів, коли Україна може отримати новий транш від МВФ
Прем'єр-міністр розповів, коли Україна може отримати новий транш від МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна виконала для цього всі умови.

Реклама

"Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані. Ми очікуємо позитивного завершення місії. Орієнтовно в кінці листопада-початку грудня – це дата, коли можливий транш МВФ", – сказав Шмигаль.

Він очікує, що місія буде успішною, оскільки Україна виконала всі бенчмарки​​​​​​​.

Два кредиту на 411 млн доларів

13 вересня Україна і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйон доларів.

Реклама

На що направлять гроші:

  • на розвиток вищої освіти в країні;
  • підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Держбюджет на 2022 рік

Кабінет міністрів 15 вересня направить до парламенту проєкт держбюджету на 2022 рік – він ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетної декларації.

Проєкт головного фінансового документа країни міститиме чіткі пріоритети, серед яких, зокрема, підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальні програми.

Реклама

Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України склали 28,95 млрд в еквіваленті.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти