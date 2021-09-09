Украина получит новый транш от МВФ – когда его ждать

Нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.
"Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", – отметил Гетманцев.
Кабмин направит 2,7 миллиарда долларов МВФ на соцвыплаты
Кроме того, он рассказалал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год. Поскольку впервые в истории в Украине верстают бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года.
"Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП. То есть параметры есть и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации", – заявил он.
Что было раньше?
Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ stand-by на полгода.
Также, МВФ выделил на восстановление глобальной экономики 650 миллиардов долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.
Напомним:
- По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Однако с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.
- вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу. Позже стало известно о решении МВФ – выделить Киеву 2,7 млрд долларов. Учитывая все вышесказанные нюансы, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.