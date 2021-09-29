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Бенчмаркер для инвесторов: в Украине хотят расширить и продолжить программу с МВФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 10:40
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Украина ведет переговоры по расширению и продолжению программы с МВФ на 6-9 месяцев
Заместитель главы НБУ рассказал о планах расширения миссии МВФ в Украине
Заместитель главы НБУ рассказал о планах расширения миссии МВФ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно расширения и продолжения программы на 6-9 месяцев.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий в интервью "РБК-Украина".

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По словам Гелетия, пока трудно окончательно сказать, каким будет решение, так как споры относительно этого еще ведутся.

"Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продолжения программы на 6-9 месяцев. Разговор про объединения траншей пока не ведем. Если будет продолжена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре", – отметил замглавы НБУ.

Переговоры по этому вопросу будут продолжаться в течение работы миссии, которая начала работу на прошлой неделе.

Гелетий отметил, что продолжение работы миссии является крайне важным, так как это своеобразный бенчмаркер (эталонный показатель) для иностранных инвесторов.

Новый кредит от МВФ

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Советник президента Олег Устенко заявил, что новый кредит от МВФ, в размере 750 млн долл, Украина ожидает получить через пару недель, после окончания работы миссии.

По словам Устенко, в Офисе президента надеются, что через пара недель после завершения миссии фонда в Украине состоится заседание Совета директоров МВФ на которое и вынесут этот вопрос.

НБУМВФ
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