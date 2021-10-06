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Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 11:46
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По сравнению с прошлым днем, цена на газ выросла на 37%
Стоимость газа для Европы приближается к 2 тысячам за кубометр
Стоимость газа для Европы приближается к 2 тысячам за кубометр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе цена на газ достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость стала новым рекордом.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 37% больше расчетной цены вторника.

Отметим, что в среду, 5 октября, стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1700 долларов за тысячу кубометров.

Дополняется...

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