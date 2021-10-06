Ціни на газ в Європі б'ють рекорди: п'ять країн ЄС проведуть розслідування

Кілька європейських країн об'єдналися для розслідування причин газової кризи в Європі

Журналіст Bloomberg повідомив про заяву п'яти європейських країн про розслідування причин стрибка цін / Фото: Колаж: Сьогодні

Група країн Європейського Союзу запропонувала провести власне розслідування стрімкого рекордного стрибка цін на природний газ у Європі.

Про це повідомляє журналіст агентства Bloomberg Хав’єр Блас у Twitter – він опублікував заяву країн ЄС.

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До ініціативи долучились п’ять країн: Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція.

"Що стосується газу, то функціонування європейського ринку газу треба розслідувати, щоб зрозуміти, чому поточних газових контрактів виявилося недостатньо, – йдеться у заяві.

Зазначені країни закликали встановити спільні правила щодо обсягів запасів газу, щоб стримати стрибки цін.

Пропонується також посилити координацію під час закупівлі, щоб поліпшити спільні позиції. Уточнюється, що заяву зробили міністри економіки і фінансів цих п’яти країн.

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Газова криза в Європі

5 жовтня ціна листопадових ф’ючерсів на газ на біржі ICE оновила історичний максимум і перевищила 1300 доларів за тисячу кубометрів, вже 6 жовтня вона піднялася на 15% і становила 1600 дол.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, газова криза в Європі вплине на весь світ, зокрема і на нашу країну.

На думку прем’єра, Україна має достатньо ресурсів для того, щоб нормально пережити цю зиму та втримати тарифи на одному рівні.