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Ціна газу в Європі побила історичний рекорд

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
5 жовтня, 12:35
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Листопадові ф'ючерси на газ перевищили 1300 доларів за тисячу кубометрів
Газ в Європі знову подорожчав
Газ в Європі знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

В Європі ціна газу оновила історичний максимум і перевищила 1300 доларів за тисячу кубометрів.

За даними біржі ICE, листопадові ф'ючерси на газ на головному європейському хабі TTF в Нідерландах досягли 108,3 євро за МВт-год. Це понад 1300 доларів за тисячу кубометрів.

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За добу ціна виросла на 6,6%, а з 1 липня ціна на газ зросла вчетверо.

Як запуск "Північного потоку-2" вплине на газову кризу в Європі

Заступник Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев розповів раніше "Сьогодні", що якщо з'являться додаткові обсяги газу, це може знизити ці очікування, так як на вільному ринку з'явиться достатня кількість залишків.

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"Звичайно, запуск "Північного потоку-2" знизить ці котирування, бо вони мають виключно спекулятивний характер", – говорить експерт.

Для того, щоб це довести, варто порівняти обсяги попиту та пропозиції за попередні роки і зрозуміти, що це не має відношення до економічних законів.

Раніше ми також писали, що в Україні через газову кризу в Європі можуть зрости ціни на продукти харчування та інші товари.

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