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Зіб’є ціну чи створить надлишок? Як запуск "Північного потоку-2" вплине на газову кризу в Європі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 13:42
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Експерт "Сьогодні" розповів, скільки на справді платять за газ у Європі та як на це вплине запуск "Північного потоку-2"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна ф’ючерсів на газ у Європі сягнула 1,2 тис. дол. за тисячу кубометрів у ході торгів на біржі ICE у Нідерландах.

Однак експерт "Сьогодні", заступник Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев запевняє, що газ Європа купує набагато дешевше.

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Експерт наголошує, що це не є фактичною ціною газу у Європі, а лише котировки на одній з бірж, де торгуються фінансові інструменти.

За словами Рябцева, "Газпром" продавав у вересні 2021 року газ у Європу за середньою ціною 269,6 дол. за тисячу кубометрів.

"Ціна 1,2 дол. за тисячу кубометрів – це очікування того, що через кілька місяців весь газ, який буде продаватись у Європі – буде споживатись і його залишків на вільному ринку буде настільки мало, що вони торгуватимуться по такій ціні."

Геннадій Рябцев наголосив, що наразі поставки блакитного палива здійснюються за довгостроковими та середньостроковими контрактами, а залишки, які продаються на хабах, будуть купувати ті компанії, які не уклали такі угоди.

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Це зокрема і український "Нафтогаз", який не уклав угоду із видобувачами газу.

До чого тут "Північний потік-2"

За словами експерта, якщо з’являться додаткові обсяги газу, це може знизити ці очікування, оскільки на вільному ринку з’явиться достатня кількість залишків.

"Звісно, запуск "Північного потоку-2" знизить ці котирування, оскільки вони мають виключно спекулятивний характер, – каже експерт.

Для того, щоб це довести достатньо порівняти обсяги попиту та пропозиції за попередні роки і зрозуміти, що це не має стосунку до економічних законів.

"Скільки Європа споживала газу, стільки і споживає, і жодні підступи не здатні накрутити котирування у 20 разів", – запевнив Рябцев.

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Раніше ми писали, що в Україні через газову кризу в Європі можуть зрости ціни на продукти харчування та інші товари.

Доповнюється..

газ
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