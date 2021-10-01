"Газпром" почав поставки газу до Угорщини в обхід України

Оператор ГТС України заявив, що транзит газу до Угорщини призупинено

З 1 жовтня 2021 року набрав чинності контракт між Угорщиною і Росією на транспортування газу / Фото: Колаж: Сьогодні

"Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину в обхід України. Поставки – через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Про це повідомили в прес-службі Оператора ГТС України.

Реклама

"01 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що лише в 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.

Новий контракт Угорщини з "Газпромом"

У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з "Газпромом". Цей документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу в рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

Реклама

Як гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон написав в Facebook, що після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи і що через цей контракт транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.

Також читайте новини по темі: