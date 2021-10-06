Цены на газ в Европе бьют рекорды: пять стран ЕС проведут расследование

Несколько европейских стран объединились для расследования причин газового кризиса в Европе

Журналист Bloomberg сообщил о заявлении пяти европейских стран про расследование причин скачка цен / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа стран Европейского Союза предложила провести собственное расследование стремительного рекордного скачка цен на природный газ в Европе.

Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас в Twitter – опубликовал заявление стран ЕС.

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К инициативе присоединились пять стран: Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция.

"Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно, – говорится в заявлении.

Указанные страны призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы сдержать скачки цен.

Предлагается также усилить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. Отмечается, что заявление сделали министры экономики и финансов этих пяти стран.

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Газовый кризис в Европе

5 октября цена ноябрьских фьючерсов на газ на бирже ICE обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров, уже 6 октября она поднялась на 15% и составила 1600 долл.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, в том числе и на нашу страну.

По мнению премьера, Украина имеет достаточно ресурсов для того, чтобы нормально пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.