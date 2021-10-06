Высокие цены на газ в Европе продержатся всю зиму – Еврокомиссар

На саммите ЕС-Западные Балканы рассказали, когда ждать снижения цен на газ в Европе

Когда начнет снижаться цена на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что высокие цены на газ в Европе продержатся всю зиму, а весной начнут снижаться.

Об этом Симсон сказала на саммите ЕС-Западные Балканы, который проходит в Словении.

Реклама

"Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, мы ожидаем их снижения к весне 2022 года, – заявила Еврокомиссар на саммите в среду.

Читайте также: Цены на газ создают риск в переговорах с МВФ – Марченко о получении следующего транша

Еврокомиссар по энергетике также добавила, что долгосрочные газовые контракты между Россией и ЕС выполняются.

Реклама

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инвестиции в возобновляемые источники энергии в долгосрочной перспективе позволят Евросоюзу обеспечить стабильность цен и получить больше независимости.

Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, на следующей неделе Еврокомиссия представит коммюнике относительно энергетических вопросов, которое будет обсуждаться на саммите ЕС.

Газовый кризис в Европе

На этой неделе пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Румыния, Чехия и Греция выступили с заявлением о проведении срочного расследования.

Реклама

Причиной стал резкий скачок цен на природный газ, так как ноябрьские фьючерсы на биржах торгуются уже по 1600 долл/тыс. куб.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что газовый кризис в ЕС достаточно масштабной и повлияет на весь мир.

Однако у Украины есть ресурсы, чтобы пережить отопительный сезон и удержать тарифы на газ.