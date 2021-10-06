Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд

У порівнянні з попереднім днем, ціна на газ зросла на 37%

Вартість газу для Європи наближається до 2 тисяч за кубометр / Фото: Колаж: Сьогодні

В Європі ціна на газ досягла 1900 доларів за тисячу кубометрів. Така вартість стала новим рекордом.

Про це свідчать дані біржі ICE.

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Вартість листопадового ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, досягла чергового рекордного значення, перевищивши 1900 доларів за 1 тис. кубометрів, що більш ніж на 37% більше розрахункової ціни вівторка.

Відзначимо, що в середу, 5 жовтня, вартість ф'ючерсів на газ в Європі перевищила в ході торгів 1700 доларів за тисячу кубометрів.

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Газова криза в Європі

На цьому тижні п'ять країн Євросоюзу – Франція, Іспанія, Румунія, Чехія та Греція виступили із заявою про проведення термінового розслідування.

Причиною став різкий стрибок цін на природний газ, так як листопадові ф'ючерси на біржах торгуються вже по 1600 дол/тис. куб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що газова криза в ЄС досить масштабна і вплине на весь світ.

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Однак Україна має ресурси, щоб пережити опалювальний сезон і утримати тарифи на газ.