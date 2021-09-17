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Цена на газ в Европе рухнула и виртуальная миссия МВФ в Украине – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
17 сентября, 06:30
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
МВФ выделил деньги Украине, а стоимость газа для Европы рухнула
МВФ выделил деньги Украине, а стоимость газа для Европы рухнула / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже в сентябре заработает виртуальная миссия МВФ, а цена газа в Европе, днем ранее достигнувшая рекорда в 970 долларов за тысячу кубометров, внезапно обвалилась до 800 долларов за тысячу кубометров.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 16 сентября.

Рекордные урожаи пшеницы и ячменя

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В Украине, по состоянию на середину сентября, уже собрали четыре основные культуры: пшеница, ячмень, рапс и горох. Больше того, аграрии собрали исторический максимум пшеницы – 32,9 млн т, и ячменя – 10,1 млн т.

В этом году, по сравнению с прошлым, собрали на 22% больше пшеницы и на 27% больше ячменя. Таких показателей удалось достичь за счет увеличения урожайности и посевных площадей. По сравнению с прошлым годом, посевы пшеницы увеличили на 8%, до 7,1 млн га, а ячменя – на 4%, до 2,5 млн га.

Украина требует гарантий по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к США и Германии – чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2". Он отметил, что Россия уже сейчас создает давление на европейском газовом рынке.

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", – сказал Кулеба.

В Европе рухнула цена на газ

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Биржевая цена на газ в Европе, 16 сентября, после рекордных показателей предыдущего дня, снизилась до 800 долларов за тысячу кубометров.

На торгах в четверг стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $771 или €63,2 за МВт⋅ч. Но позже цена выросла до $834 за тысячу кубометров.

Виртуальная миссия МВФ

Виртуальная миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позднее в этом месяце. Точная дата пока что неизвестна.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются", – ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

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