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Цена на газ в Европе бьет рекорды – преодолела очередной максимум

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
15 сентября, 11:44
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Главной причиной роста называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы
За это утро цена на газ для Европы дважды побила рекорд
За это утро цена на газ для Европы дважды побила рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Цена на газ в Европе 15 сентября достигла отметки в 900 долларов за тысячу кубометров и побила очередной исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Отметим, что еще несколько часов цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла почти 842,5 доллара за тысячу кубометров или 68,995 евро за мегаватт в час. Сейчас же она достигла новой отметки.

/ Фото: скриншот

Почему растет цена

По мнению экспертов, на данном этапе на цену на газ для Европы не влияют сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока-2". Сейчас главной причиной называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

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По подсчетам экспертов, до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.

Отметим, что на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

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