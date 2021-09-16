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Виртуальная миссия МВФ вскоре начнет работу в Украине

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 сентября, 19:16
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Недавно Украине выделили 411 млн долларов кредита
Представитель МВФ заявил, что миссия заработает уже в сентябре
Представитель МВФ заявил, что миссия заработает уже в сентябре

Виртуальная миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позднее в этом месяце. Точная дата пока что неизвестна.

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)… Дискуссии продолжаются", – ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

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Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование – приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Два кредита на 411 млн долларов

13 сентября Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили два соглашения на общую сумму 411 миллион долларов.

На что направят деньги:

  • на развитие высшего образования в стране;
  • на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.
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Ранее мы сообщали, что до конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина выполнила для этого все условия.

Кроме того, Кабинет министров 15 сентября направил в парламент проект госбюджета на 2022 год – он основывается на среднесрочной бюджетной декларации. По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте.

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