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В Украине сбор еще двух агрокультур побил исторический рекорд

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 сентября, 11:51
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По сравнению с прошлым годом, посевы пшеницы увеличили на 8%, а ячменя – на 4%
В Украине значительно выросла урожайность зерновых культур
В Украине значительно выросла урожайность зерновых культур

В Украине, по состоянию на середину сентября, уже собрали четыре основные культуры: пшеница, ячмень, рапс и горох. Больше того, аграрии собрали исторический максимум: пшеницы – 32,9 млн т и ячменя – 10,1 млн т.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Рекордные урожаи пшеницы и ячменя

В этом году, по сравнению с прошлым, собрали на 22% больше пшеницы и на 27% больше ячменя. Таких показателей удалось достичь за счет увеличения урожайности и посевных площадей. По сравнению с прошлым годом, посевы пшеницы увеличили на 8%, до 7,1 млн га, а ячменя – на 4% до 2,5 млн га.

"Основной причиной увеличения посевных площадей под данными культурами является значительный спрос на них на мировом рынке в сочетании с ростом цен на зерновую группу. Поэтому аграрии были заинтересованы увеличить валовой сбор пшеницы и ячменя", – рассказали аналитики УКАБ.

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Что с другими культурами

В этом году уменьшили объемы производства гороха, его урожай продемонстрировал в этом году рост валового сбора – на 19% до 570 тыс. т.

А рапса в 2021 году собрали на 10% больше 2020-го – 2,8 млн т семян. Посевные площади на него сократили на 9% до 1 млн га.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина сообщил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

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