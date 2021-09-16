В Україні збір ще двох агрокультур побив історичний рекорд

У порівнянні з минулим роком, посіви пшениці збільшили на 8%, а ячменю – на 4%

В Україні, за станом на середину вересня, вже зібрали чотири основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. Більше того, аграрії зібрали історичний максимум: пшениці – 32,9 млн т і ячменю – 10,1 млн т.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Рекордні врожаї пшениці та ячменю

В цьому році, в порівнянні з минулим, зібрали на 22% більше пшениці і на 27% більше ячменю. Таких показників вдалося досягти за рахунок збільшення врожайності і посівних площ. У порівнянні з минулим роком, посіви пшениці збільшили на 8%, до 7,1 млн га, а ячменю – на 4% до 2,5 млн га.

"Основною причиною збільшення посівних площ під даними культурами є значний попит на них на світовому ринку в поєднанні зі зростанням цін на зернову групу. Тому аграрії були зацікавлені збільшити валовий збір пшениці і ячменю", – розповіли аналітики УКАБ.

Що з іншими культурами

В цьому році зменшили обсяги виробництва гороху, його урожай продемонстрував в цьому році зростання валового збору – на 19% до 570 тис. т.

А ріпаку в 2021 році зібрали на 10% більше 2020 го – 2,8 млн т насіння. Посівні площі на нього скоротили на 9% до 1 млн га.

Нагадаємо, врожайність зернових культур в 2021 році зросла на 18% в порівнянні з минулим роком. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйони тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

Днем раніше, 18 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що урожай зернових в поточному році може стати рекордною. Глава Кабміну повідомив, що до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.