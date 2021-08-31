Сборы зерновых бьют рекорды, но цены на пшеницу продолжают расти

В Херсонской области урожай – крупнейший за последние 30 лет, а показатель в Хмельницкой – самый высокий в Украине

В этом году сбор урожая бьет рекорды / Фото: Pixabay

После заметного подорожания в понедельник, 30 августа, цены на пшеницу от зернотрейдеров продолжают расти. За ценовой динамикой можно проследить на сайте Tripoli.

Реклама

Так, средняя стоимость данной зерновой культуры достигла отметки в 7344 гривны за тонну.

После жесткого падения цены взлетели

Стоимость пшеницы резко менялась в течение прошлой недели (23-29 августа). В понедельник, 23 августа, цена держалась на уровне 7291 гривен за тонну. К концу недели, 27 августа, стоимость сильно упала – до 7227 гривен.

30 августа – снова скачок вверх: цена выросла на 100 гривен (если сравнивать с началом прошедшей недели) до 7327 гривен за тонну.

Медленно, но уверенно стоимость продолжает расти и по состоянию на 31 августа.

Реклама

Цены на пшеницу продолжают расти

Интересно, что в 2020 году стоимость зерновой культуры заметно выросла. Если в начале прошлого года цена пшеницы держалась на уровне около 4500 гривен за тонну, то в конце года поднялась до более семи тысяч гривен.

Рекордные сборы зерновых

В Хмельницкой области завершилась уборка ранних зерновых культур. Показатель урожайности – самый высокий в Украине, говорится на сайте местной облгосадминистрации.

Завершена уборка на площади в 387 тысяч га:

Валовой сбор ранних зерновых составил 1,9 миллиона тонн.

Озимый рапс обмолочено на площади 81 тысяч га: валовой сбор – почти 300 тысяч тонн.

В этом году показатели урожайности ранних культур на 20-22% превышают прошлогодние.

Реклама

В Херсонской области урожай зерновых крупнейший за последние 30 лет. Об этом "Cуспільному" рассказала и.о. директора департамента развития сельского хозяйства и орошения облгосадминистрации Маргарита Степанова.

По состоянию на 29 августа урожай зерновых и зернобобовых культур принес области 3 миллиона 100 тысяч тонн. Для сравнения в 2020 году из-за засухи собрали 2 миллиона 300 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и технических культур.

В этом году только пшеницы собрали 2 миллиона 100 тысяч тонн. Для сравнения: в 2020 году – 723 тысячи тонн.

Из-за влажной погоды сбор урожая начался на две недели позже, чем обычно. Аграрии говорят, что из-за повышенной влаги этим летом пришлось применять более дорогие средства для борьбы с грибком, что повлияло на себестоимость зерна.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Реклама

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина заявил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.